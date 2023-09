F1 : L’annonce retentissante de Schumacher

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Italie se tient ce dimanche à Monza, terre historique de Ferrari et donc de la Formule 1. D'ailleurs, en 2006, Michael Schumacher, 1er sur la ligne d'arrivée, avait annoncé qu'il mettait en terme à sa carrière. Une annonce choc du septuple champion du monde.

Il s'en passe des choses à Monza et ce n'est pas pour rien si la FIA renouvelle sans cesse son contrat avec les organisateurs de ce Grand Prix. Monza est une place-forte de la F1 et c'est le lieu qu'avait choisi Michael Schumacher en 2006 pour annoncer la fin de sa carrière devant les Tifosi de son écurie Ferrari.

Schumacher annonce sa retraite à Monza...

A Monza, Michael Schumacher avait signé son avant dernière victoire en Formule 1, la 90ème. Et il n'y avait pas meilleur lieu pour lui le pilote Ferrari d'annoncer la plus lourde décision de sa carrière. Ce 10 septembre 2006, le coeur lourd, Schumi avait officialisé son départ à la retraite. « C'est à Indianapolis, aux Etats-Unis [au début du mois de juillet, ndlr] que j'ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière. Je l'ai annoncée à l'équipe dans la foulée. C'est le fruit d'une longue réflexion à laquelle a participé Corinna [sa femme]. Désolé de vous avoir fait attendre si longtemps, mais il fallait trouver le bon moment et le bon endroit pour faire cette annonce », avait déclaré le septuple champion du monde. Malgré tout, Michael Schumacher n'avait pas encore définitivement tourné la page.

...et revient trois ans plus tard