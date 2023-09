F1 : Gasly annonce la couleur, Verstappen peut trembler

Baptiste Berkowicz

Auteur de premier podium avec Alpine le week-end dernier à Zandvoort, Pierre Gasly a évoqué le circuit de Monza qui attend les pilotes. Malgré un tandem Verstappen-Red Bull qu'il juge quasiment «invincible», Pierre Gasly voit le Grand Prix d'Italie comme celui qui pourrait être le plus difficile de l'année pour les Champions du monde en titre.

La domination sans partage de Max Verstappen pourrait-elle être mise à mal ce week-end ? Pierre Gasly ne peut pas le promettre, mais le Français estime que le circuit de Monza, cadre du Grand Prix d'Italie, présente toutes les caractéristiques pour offrir un peu plus de chances de briller à la concurrence. Alors que le double Champion du monde en titre vient d'égaler le record de neuf victoires consécutives également détenu par Sebastian Vettel, cueillir la dixième n'aura rien de la promenade de santé.

«Ce week-end est probablement le plus délicat pour Max»

Dans des propos relayés par Motorsport, Pierre Gasly livre un constat : « Je pense que ce week-end est probablement le plus délicat pour Max », avance le Français. « C'est Monza, c'est un circuit très différent, il y a une très faible traînée. Beaucoup d'incidents peuvent se produire au premier virage ; il y a un gain énorme avec le DRS, donc si quelqu'un est assez rapide pour coller à ton DRS, il aura toujours une chance. Je serais surpris qu'il prenne 30 secondes à tout le monde comme il peut le faire sur d'autres circuits .»

«Ils sont tout simplement au sommet de leur art»