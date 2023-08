F1 : L’exploit de Pierre Gasly

Arnaud De Kanel

C'est l'un des plus gros exploits du sport français de la dernière décennie. Le 6 septembre 2020, alors que personne ne s'attendait à voir un tricolore triompher en F1, Pierre Gasly remportait le Grand Prix d'Italie à Monza. Une victoire mémorable et historique.

Alors que les regards étaient rivés sur les écuries dominantes telles que Mercedes et Red Bull, peu auraient imaginé que Pierre Gasly et l'équipe AlphaTauri allaient provoquer une telle surprise sur le circuit de Monza. Connu pour être l'un des tracés les plus rapides du calendrier et surnommé le Temple de la vitesse, Monza est un circuit où la puissance moteur joue un rôle crucial, mettant en avant les qualités de chaque monoplace. Avec son AlphaTauri, Pierre Gasly ne faisait donc pas office de favori. Son équipe, anciennement appelée Toro Rosso, avait remporté sa seule victoire en Formule 1 en 2008 avec Sebastian Vettel à Monza, déjà, mais les circonstances semblaient peu propices à une répétition de cet exploit.

Une course à rebondissements

Le Grand Prix d'Italie 2020 a été marqué par des rebondissements. Auteur de la pole, Lewis Hamilton avait réalisé un bon départ et il avait fallu attendre le 17ème tour pour que la course s'anime. En panne, Kevin Magnussen s'était rangé dans le bas-côté et la voiture de sécurité avait fait son apparition sur la piste. Pierre Gasly avait chaussé des pneus durs juste avant son apparition tandis que Lewis Hamilton l'avait fait pendant, ce qui lui avait valu 10 secondes de pénalité. Le Français et AlphaTauri venait en réalité de réaliser un coup de génie. Au 24ème tour, la course avait de nouveau été chamboulée à cause du crash de Charles Leclerc. Le drapeau rouge était de sortie, un arrêt gratuit et le moment venu pour Gasly de chausser des médiums. Au restart, Lewis Hamilton était reparti en première position devant Lance Stroll et Pierre Gasly. Le Canadien avait manqué son départ et le Français l'avait alors dépassé. Ensuite, Hamilton était passé au stand pour changer de gommes et il avait été immobilisé 10 secondes suite à sa pénalité. Pierre Gasly s'était donc emparé de la tête de la course sans jamais la quitter après avoir résisté à Carlos Sainz.

Une victoire historique pour Gasly

Le Rouennais venait de signer la première victoire de sa carrière en F1. Il fallait remonter à 1996, son année de naissance, pour voir une victoire française grâce à Olivier Panis. A 24 ans, Gasly était devenu à Monza le treizième français victorieux en F1, le plus jeune tricolore à le faire. Pierre Gasly mettait également fin à une impressionnante série de domination des trois mastodontes Red Bull, Mercedes et Ferrari puisqu'aucune autre écurie n'avait remporté de Grand Prix depuis celui d'Australie en 2013. Un exploit retentissant.