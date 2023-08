F1 : Verstappen domine tout le monde, il est surpris

Pierrick Levallet

Vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen a signé sa neuvième victoire consécutive de la saison, lui permettant d'égaler le record historique de Sebastian Vettel. Le pilote de Red Bull domine totalement la F1 cette saison. Le Néerlandais avoue d'ailleurs être plutôt surpris par cette telle supériorité comparé aux autres écuries.

«Ce qui s’est passé dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer»

« Bien sûr, je suis totalement concentré sur la Formule 1, mais je suis détendu et je profite de l’instant présent. L’objectif a toujours été d’essayer d’accéder à la F1, ce qui est un objectif assez difficile à atteindre. Mais ce qui s’est passé dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer et rêver. Après l’année dernière, j’ai pensé que les autres équipes pourraient se rapprocher en connaissant mieux le règlement, ce qui nous a agréablement surpris » a ainsi confié Max Verstappen au micro de Sky Italia .

«Je peux quand même être satisfait de mes performances»