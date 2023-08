F1 : Après le départ de Gasly, il se fixe un nouvel objectif

Arnaud De Kanel

Depuis le départ de Pierre Gasly, l'écurie AlphaTauri éprouve de grosses difficultés. Yuki Tsunoda ne veut pourtant pas tout jeter afin de se focaliser sur la saison à venir car il entend bien ramener son écurie à la 7ème place du classement constructeurs.

AlphaTauri a connu un début de saison tourmenté. Nommé remplaçant de Pierre Gasly, Nyck de Vries a finalement été remercié faute de résultats tandis que Franz Tost a également appris qu'il sera remplacé par Laurent Mekies à la fin de l'année. Yuki Tsunoda est le rescapé de cette grosse révolution en interne et il compte bien inverser la tendance négative dans les semaines à venir. Le pilote japonais souhaite engranger un maximum de points pour qu'AlphaTauri remonte à la 7ème place chez les constructeurs. La tâche s'annonce néanmoins compliquée.

«Ce serait bien de remonter septièmes»

« Je ne suis pas trop concentré sur 2024, je me concentre sur tous les efforts à faire pour améliorer les choses. J’ai déjà des objectifs clairs pour la seconde moitié de saison et les résultats viendront si nous faisons bien les choses. Je veux cocher toutes les cases des choses que je souhaite améliorer, et je veux aussi marquer des points, autant que possible. Nous sommes au fond du classement et ce serait bien de remonter septièmes. Nous avons de bonnes évolutions et ce serait bien de faire de gros progrès », a reconnu Yuki Tsunoda dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il compte pour cela sur l'aide de son nouveau coéquipier Daniel Ricciardo.

