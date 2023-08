F1 : Verstappen en route pour l’histoire

Arnaud De Kanel

On le savait inarrêtable, il l'a de nouveau montré ce samedi. Auteur du meilleur temps en qualifications, Max Verstappen s'élancera en pole position chez lui à Zandvoort. Le double champion du monde en titre est donc bien parti pour égaler le nombre de victoires consécutives.

La reprise est tendue pour les pilotes. Samedi, la séance de qualifications a été grandement perturbée par la pluie et il fallait garder ses nerfs pour ne pas partir à la faute en piste. Dépassé en Q1 et en Q2, Max Verstappen a rectifié le tir en Q3 pour signer la pole à Zandvoort. Grand favori de son Grand Prix national, le Néerlandais file tout droit vers son 9ème succès de rang.

Une 9ème victoire de suite pour Verstappen ?

Il ne pouvait pas rêver mieux. Max Verstappen a résisté à la pression pour signer la pole devant son public samedi à Zandvoort. « Oui, c’était une qualification piégeuse. On a commencé en intermédiaires, il fallait faire des tours et éviter les problèmes, mais à la fin on a pu prendre les slicks. Il y avait par moments une seule ligne sèche et il a fallu prendre des risques, mais c’était plaisant. Il y a toujours de la pression pour être performant, mais quand vous arrivez à faire une bonne performance, c’est incroyable », a déclaré le double champion du monde. Outre la pression de bien figurer à domicile, Verstappen devait également composer avec la pression liée à la prouesse qu'il est en passe de réaliser. En effet, le Néerlandais pourrait remporter une 9ème victoire consécutive, une performance réalisée une fois auparavant par Sebastian Vettel. Il est dans les meilleurs dispositions pour car il évitera le trafic et pourrait bien s'envoler à la faveur d'un bon départ. L'histoire est en marche.

La grille à Zandvoort

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - George Russell (Mercedes)

4 - Alex Albon (Williams)

5 - Fernando Alonso (Aston Martin)

6 - Carlos Sainz (Ferrari)

7 - Sergio Perez (Red Bull)

8 - Oscar Piastri (McLaren)

9 - Charles Leclerc (Ferrari)

10 - Logan Sargeant (Williams)

11 - Lance Stroll (Aston Martin)

12 - Pierre Gasly (Alpine)

13 - Lewis Hamilton (Mercedes)

14 - Nico Hülkenberg (Haas)

15 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16 - Esteban Ocon (Alpine)

17 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18 - Kevin Magnussen (Haas)

19 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20 - Liam Lawson (AlphaTauri)