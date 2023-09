F1 : Mercedes accuse Red Bull, Verstappen dégoupille

Pierrick Levallet

Imbattable ces derniers temps, Max Verstappen domine la F1 d'une main de maître. Le pilote de Red Bull surclasse tout le monde, y compris son coéquipier Sergio Pérez. Toto Wolff a ainsi fait savoir qu'il trouvait l'écart entre les deux pilotes assez louche. Et cela n'a pas manqué d'agacer Max Verstappen, qui a apporté une réponse très cash au patron de Mercedes.

Leader incontesté du championnat, Max Verstappen file tout droit vers un troisième sacre mondial. Le Néerlandais surclasse tout le monde, y compris son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez. S’il dispose de la même voiture, le Mexicain n’affiche pas les mêmes temps et n’arrive pas à pousser autant sa monoplace que le double champion du monde en titre. Cela n’a pas manqué d’interpeller Toto Wolff, qui a laissé sous-entendre que Red Bull favorisait plus Max Verstappen.

F1 : Sur les terres de Ferrari, Verstappen veut gâcher la fête https://t.co/TFAlbWnDZV pic.twitter.com/VILtpbdvWO — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Toto Wolff ne comprend pas l'écart entre Pérez et Verstappen

« J e veux le dire, Checo n’est pas un idiot. Nous l’avons vu au cours de toutes ces années. Checo est un vainqueur de Grand Prix, plusieurs fois vainqueur même. Et il était déjà vainqueur avec Racing Point. Donc je n’arrive pas à comprendre. Je veux dire, nous avons vu que Max a détruit tous les coéquipiers qui étaient contre lui, qu’il s’agisse de sa capacité à créer une voiture autour de lui qui est tout simplement très difficile à contrôler - mais rapide si vous pouvez la contrôler - et cela doit contribuer à ces lacunes. Mais 1,3 seconde d’écart ! C’est incroyable. Je n’ai entendu aucune explication évidente. Etrange... bizarre » avait récemment lancé le patron de Mercedes.

«Des commentaires à la c** !»