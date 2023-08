F1 : Alonso rend un bel hommage à Verstappen

Benjamin Labrousse

Avec sa victoire à domicile lors du Grand Prix des Pays-Bas dimanche, Max Verstappen a obtenu le 46ème succès de sa carrière. Un chiffre impressionnant alors que cette victoire a également permis au Néerlandais de rejoindre Sebastian Vettel au nombre de victoires consécutives (9). Deuxième à Zandvoort, Fernando Alonso a fait l’éloge de Verstappen.

Max Verstappen n’a pas d’égal. Vainqueur de 11 des 13 Grand Prix disputés cette saison, le double champion du monde en titre écœure autant ses concurrents qu’il les fascine. Cette saison, seul son coéquipier Sergio Perez a été en mesure de le surpasser lors des premiers Grand Prix, mais cette période semble désormais bien lointaine.

« On sous-estime parfois ce que Max accomplit »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Fernando Alonso n’a pas tari d’éloges à propos du champion de Red Bull. « Oui [il est au dessus], on sous-estime parfois ce que Max accomplit. Je pense que gagner dans un milieu aussi compétitif, dans n’importe quel sport professionnel, c’est tellement compliqué. Donc, pour être à son niveau, évidemment, on a besoin de beaucoup de confiance en soi, pour tous les pilotes en général. Je crois que je pourrais le faire aussi [être aussi dominant au volant de la même voiture], je ne sais pas pour Lewis [Hamilton], mais moi oui » .

« J’ai donné à 100% de mes capacités et celles de la voiture »