F1 : Verstappen intouchable, Red Bull n’en revient pas

A quelques heures du Grand Prix d'Italie, Max Verstappen apparait encore une fois comme le grandissime favori. Le pilote néerlandais peut réaliser un record historique en remportant un Grand Prix pour la dixième fois consécutive s'il s'impose ce dimanche. En attendant, Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a encore eu des mots dithyrambiques sur son pilote.

Ce dimanche aura lieu le Grand Prix d'Italie, sur le circuit de Monza. Max Verstappen peut continuer à faire un grand pas vers un troisième titre consécutif, lui qui dispose déjà de 138 points d'avance sur Sergio Pérez, son dauphin. Son patron, Christian Horner semble toujours aussi impressionné de voir la qualité de son pilote sur les circuits et lui prédit un très grand avenir.

« C'est très impressionnant de voir comment il gère cela »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull, évoque la performance de son pilote le week-end dernier, chez lui, aux Pays-Bas : « La pression était telle. Le bruit sur la grille, l’ambiance, la demande de la foule. C’est un peu comme si on se retrouvait dans une fête techno de trois jours pendant tout le week-end. Il faut voir comment il a géré cela. Je veux dire que les qualifications ont été le premier défi, puis la course, la pluie sur la grille, et évidemment nous avons fait un arrêt aux stands à la fin du deuxième tour, ce qui l’a fait descendre dans la hiérarchie. Mais il a gardé la tête froide, il est resté calme et son rythme était absolument phénoménal. Encore une fois, une course très impressionnante, une maitrise totale de sa part, et sous une telle pression, c’est très impressionnant de voir comment il gère cela. »

« Ce que Max Verstappen est en train de réaliser est assez phénoménal »