F1 : Verstappen se lâche et annonce la couleur pour la suite

Benjamin Labrousse

Habitué à jouer les premiers rôles en Formule 1 depuis plusieurs saisons, Max Verstappen se lance dans ce Grand Prix d’Italie dans la peau du grand favori. Après avoir signé un week-end parfait du côté de Zandvoort (Pays-Bas) le week-end dernier, le champion du monde en titre a livré ses premières impressions après les séances d’essais libres à Monza.

Bien que cela reste anecdotique, Max Verstappen ne réalisera pas le sans faute ce week-end du côté de Monza. Lors du Grand Prix des Pays-Bas la semaine dernière, le champion de Red Bull avait terminé en tête des qualifications obtenant ainsi la pole position, mais avait également dominé les trois séances d’essais libres bien que lors de l’EL2, le Néerlandais avait été très légèrement devancé par le rythme de Lando Norris (McLaren). Pour ces deux premières séances d’essais du Grand Prix d’Italie, Max Verstappen a donc signé le 1er temps pour l’EL1 mais seulement le 5ème temps pour l’EL2.

«Je pense que j’aurais pu faire un peu mieux»

« Nous avons piloté avec différentes positions d’aileron, et maintenant nous devons analyser ce qui fonctionne le mieux » , a analysé Max Verstappen dans la foulée de la deuxième séance d’essais libres. « Cela peut être délicat ici à Monza. Je pense que j’aurais pu faire un peu mieux. J’étais encore en train de peaufiner les virages à basse vitesse et à haute vitesse. Je suis sûr que tout ira bien demain et dimanche. C’était difficile d’avoir une bonne image de tout lors des deuxièmes essais libres, nous avons donc encore du travail à faire » , affirme le double champion du monde en titre dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

«Il y a encore des améliorations à trouver»