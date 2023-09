F1 : Crash chez Red Bull, il déballe tout

Pierrick Levallet

À l’approche du Grand Prix de Monza, les pilotes ont pu effectuer leurs premières heures de roulage du week-end sur la piste italienne. Et tout ne s’est pas passé exactement comme prévu chez Red Bull. Si Max Verstappen a connu quelques difficultés, notamment à cause du trafic lors de la deuxième séance des essais libres, Sergio Pérez a terminé sa session dans les graviers après une sortie de piste ce vendredi. Le Mexicain n’a d’ailleurs pas manqué de raconter ce qui lui était arrivé.

«Le coup a été assez minime»

« J’ai sous-viré à la sortie et j’ai essayé de rester à fond. Je pensais que j’avais le contrôle, mais ensuite j’ai juste touché un petit peu de gravier, et c’était la fin de la partie. Cela ne me semble pas trop grave, les dégâts, le coup a été assez minime. Je ne pense pas que nous ayons perdu quoi que ce soit à la fin, je pense deux tours. Donc rien de représentatif à cet égard » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je pense vraiment que cela a été le meilleur vendredi depuis longtemps»