F1 : Hamilton prolonge, Mercedes jubile

La rédaction

Les fans de Mercedes et de Lewis Hamilton ont enfin eu le dénouement de l'avenir du Britannique puisque ce dernier a prolongé son contrat avec l'écurie allemande jusqu'en 2025. Une annonce qui marque la fin des rumeurs les plus folles, comme une arrivée du septuple champion du monde chez Ferrari. Le directeur de Mercedes, Toto Wolff s'est exprimé sur cette bonne nouvelle, étant soulagé et heureux de cette signature.

Dans le communiqué de l'écurie Mercedes, Lewis Hamilton s'est exprimé sur sa prolongation : « Nous rêvons chaque jour d'être les meilleurs et nous avons consacré ces dix dernières années à atteindre cet objectif. Être au sommet ne se fait pas du jour au lendemain ou sur une courte période, cela demande de l'engagement, du travail et du dévouement, et ce fut un honneur de gagner notre place dans les livres d'histoire avec cette équipe incroyable. Nous n'avons jamais eu autant envie de gagner. Nous avons appris de chaque succès, mais aussi de chaque échec. Nous continuons à poursuivre nos rêves, nous continuons à nous battre, quel que soit le défi, et nous gagnerons encore. Je suis reconnaissant à l'équipe qui m'a soutenu sur la piste et en dehors. Notre histoire n'est pas terminée, nous sommes déterminés à accomplir davantage ensemble et nous ne nous arrêterons pas avant d'y être parvenus. »

« Nous avons le duo le plus fort de la grille et les deux pilotes jouent un rôle crucial dans l'équipe pour nous faire progresser »

En plus de Lewis Hamilton, Mercedes a prolongé George Russel jusqu'en 2025. Toto Wolff s'est montré très heureux de pouvoir compter sur son duo encore deux ans : « Poursuivre avec notre équipe de pilotes actuelle était une décision simple. Nous avons le duo le plus fort de la grille et les deux pilotes jouent un rôle crucial dans l'équipe pour nous faire progresser. La force et la stabilité qu'ils apportent seront des éléments clés de notre succès futur. »

« Notre partenariat avec Lewis est l'un des plus fructueux de l'histoire du sport »