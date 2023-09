F1 : Après la grande annonce, Hamilton se lâche sur son avenir

Baptiste Berkowicz

Alors que Lewis Hamilton a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec son écurie de toujours, Mercedes, le Britannique a tenu à rappeler ses ambitions. Selon le septuple champion du monde, il y a encore des choses à faire sur le circuit malgré la concurrence féroce. À 38 ans, Lewis Hamilton a toujours faim de succès.

Qu'il semble loin le temps où Lewis Hamilton, pas encore septuple Champion du monde, ne se voyait pas demeurer en Formule 1 pendant très longtemps. Aujourd'hui âgé de 38 ans, à la tête du palmarès le plus fourni de l'histoire de la discipline, il s'est donc engagé pour courir au moins jusqu'à ses 40 ans et une 13e saison avec Mercedes, avec qui il a remporté six titres mondiaux entre 2014 et 2020.

«Il reste encore des choses à faire»

Depuis l'an passé, le constructeur allemand n'est plus un candidat au titre, la faute au tournant manqué de la réglementation technique 2022 et à son obstination dans une voie de développement qui s'est révélée sans issue. Pourtant, cela ne semble pas entamer la volonté de Hamilton, visiblement motivé par le défi d'aider son équipe à retrouver la lutte pour la victoire et les championnats : « Je ne pourrais pas être plus heureux de prolonger avec cette équipe. Nous vivons une aventure incroyable ensemble. Mercedes me soutient depuis que j'ai 13 ans, c'est un long voyage et il reste encore des choses à faire, donc nous sommes dans le même bateau. Nous avons du pain sur la planche pour revenir aux avant-postes, mais il n'y a pas d'autre endroit où je préférerais être », a déclaré le Britannique dans des propos relayés par Motorsport.

«L'objectif est de conserver cette position et de réduire l'écart avec les gars qui nous précèdent»