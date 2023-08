F1 : Mercedes, Ferrari... C'est officiel, Hamilton a choisi !

Jean de Teyssière

Les rumeurs les plus folles circulaient autour de Lewis Hamilton. Le Britannique, septuple champion du monde tardait à prolonger son contrat avec Mercedes, laissant libre cours à de nombreux fantasmes, au point de le voir signer chez Ferrari. Ce jeudi, l'attente a pris fin puisque Mercedes a officialisé la prolongation de contrat du Britannique jusqu'en 2025, tout comme son coéquipier, George Russell.

Après être arrivé en 2013 chez Mercedes, Lewis Hamilton continue l'aventure ! Dix ans après sa première saison au sein de l'écurie allemande, le Britannique, six titres de champion du monde en plus (sept au total), rempile et a enfin prolongé son contrat, mettant également fin à toutes les folles rumeurs autour de son avenir.

Hamilton prolonge chez Mercedes jusqu'en 2025 !

Dans un communiqué publié ce jeudi sur leur site internet, l'écurie Mercedes annonce la prolongation conjointe de Lewis Hamilton et George Russell jusqu'en 2025 : « L'équipe est ravie d'annoncer que Lewis Hamilton et George Russell continueront de diriger son équipage pour les deux prochaines saisons. Le duo est formé depuis le début de la saison 2022 et chaque pilote entretient des relations de longue date avec l’équipe. »

« Notre histoire n'est pas terminée, nous sommes déterminés à réussir encore plus ensemble »