F1 : Gasly jubile, il annonce une renaissance pour Alpine

Benjamin Labrousse

3ème lors du Grand Prix des Pays-Bas suite à la pénalité de 5 secondes infligée à Sergio Perez (Red Bull), Pierre Gasly a signé la meilleure performance de sa saison. Alors que ce dernier espère continuer sur sa lancée ce week-end à Monza, le pilote français estime que sa performance à Zandvoort pourrait marquer un nouveau départ pour Alpine.

Si Max Verstappen s’est imposé dimanche dernier lors du Grand Prix des Pays-Bas, la 3ème place synonyme de podium pour Pierre Gasly pourrait également être perçu comme un triomphe pour le pilote français mais surtout pour Alpine. Après une période de turbulences, l’écurie française retrouve le sourire.

« C’était une course incroyable »

Présent à Monza pour le Grand Prix d’Italie ce week-end, Pierre Gasly s’est livré à F1Only sur sa performance néerlandaise. « Je dois dire que je suis toujours aux anges depuis dimanche ! C’était une course incroyable, aux allures de montagnes russes avec des conditions météorologiques changeantes. C’était l’un de ces jours où il fallait rester calme au volant. C’était fantastique de notre côté. Nous avons pris des décisions audacieuses, tout a très bien été exécuté et nous avons glané un résultat bien mérité. Sur la grille, nous savions tous qu’il y avait des risques de pluie pour une courte période. Il était toutefois très difficile d’en estimer l’intensité et nous avons tous opté pour les slicks au départ » .

« C’était un week-end positif pour nous tous »