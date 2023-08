F1-GP des Pays-Bas : Hamilton annonce du lourd pour Mercedes

Benjamin Labrousse

Les pilotes ont retrouvé le chemin de la compétition avec les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas ce vendredi. 3ème en EL1 puis 4ème en EL2, Lewis Hamilton s’est réjouit de ce retour aux affaires, et a même livré quelques confidences sur ses sensations à bord de sa monoplace.

Sur le mythique circuit de Zandvoort, Max Verstappen semble inévitablement favori pour ce Grand Prix des Pays-Bas édition 2023. Mais le Néerlandais le sait, les vieux briscards Lewis Hamilton et Fernando Alonso seront toujours motivés afin de lui mettre la pression. D’ailleurs, les deux pilotes de 38 et 42 ans se suivent au classement du championnat du monde où le Britannique, 4ème, ne possède qu’un petit point de retard sur l’Espagnol (148 et 149 points pour Hamilton et Alonso).

F1 : Mercedes s’incline, Hamilton jubile https://t.co/UstC6WHQng pic.twitter.com/mbuz0ECSDM — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

«La voiture semble compétitive ici»

Dans des propos relayés par F1Only , Lewis Hamilton est revenu sur ses sensations lors des premières séances d’essais libres. « Ce fut une excellente journée pour moi. Je me suis réveillé ce matin avec tellement d’enthousiasme à l’idée de remonter dans la voiture, et dès le premier tour, j’ai eu l’impression que nous avions un bon point de départ pour travailler. La première séance d’essais a été généralement bonne ; nous avons apporté quelques changements pour le EL2, et je ne suis pas sûr si nous avons progressé ou non, nous allons donc approfondir ce soir pour enquêter. Mais dans l’ensemble, la voiture semble compétitive ici, donc nous voulons garder cela et voir si nous pouvons en extraire davantage pour demain » .

«Il y a également beaucoup de potentiel pour les qualifications»