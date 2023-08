F1 : Alpine en plein cauchemar, Gasly veut y croire

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison très éloigné des attentes initiales, Alpine a pris un nouveau virage en décidant de se séparer de plusieurs cadres de l’écurie comme le CEO Laurent Rossi, le Team Principal Otmar Szafnauer, mais également de l’ingénieur Alan Permane. Arrivé durant l’intersaison et auteur de performances encourageantes, Pierre Gasly veut croire au renouveau de l’écurie française.

La Formule 1 reprend ses droits. Après de longues semaines d’intersaison, les pilotes retrouvent la compétition ce week-end avec le Grand Prix des Pays-Bas. À Zandvoort, le duo Pierre Gasly-Esteban Ocon espère clairement hausser le niveau de performance après une première partie de saison très décevante. Alors qu’Alpine a pris un nouveau tournant en se séparant de plusieurs éléments importants, Pierre Gasly a affiché son optimisme.

« Je crois en ces changements, je crois en ce projet »

Dans des propos retranscrits par Motorsport.com , Pierre Gasly a déclaré faire entière confiance en Luca de Meo, PDG du groupe Renault. « Je crois en ces changements, je crois en ce projet. Je crois évidemment en la stratégie de management de Luca de Meo. On ne peut évidemment pas s'attendre à des améliorations énormes à court terme en matière de performance, mais les résultats parleront d'eux-mêmes lors des saisons à venir : 2024, 2025. On peut dire qu'on était tous déçus du niveau de performance que l'on a montré en début d'année » .

« Je suis convaincu que c'est une sorte de nouveau départ »