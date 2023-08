F1 : Alpine balance tout sur son coup de balai

Benjamin Labrousse

Après des semaines mouvementées, Alpine s’apprête à tenter de retrouver des couleurs lors du Grand Prix des Pays-Bas. L’écurie française désormais dirigée par Bruno Famin espère tourner la page des Otmar Szafnauer ou encore Alan Permane. Mais pour cela, l’écurie française doit désormais avancer avec tous ses employés sur la même longueur d’ondes.

Alors qu'un grand ménage a été opéré chez Alpine ces dernières semaines, les raisons de ce gros coup de balai sont enfin connues. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le nouveau directeur de l'écurie française Bruno Famin s’est exprimé à propos des récents départs d’Otmar Szafnauer et de l’ingénieur Alan Permane.

«Nous n’étions pas sur la même longueur d’onde »

« Personne ne dit qu’Otmar Szafnauer n’est pas bon. Otmar et Alan sont des personnes très expérimentées. Ils sont de véritables atouts pour une équipe, nous le savons parfaitement, mais avec ce genre de défi, la compétition est très dure. Il faut être aligné à 100% pour que tout le monde travaille en étroite collaboration et ce n’était plus le cas. Nous n’avons jamais perdu confiance. Lorsque nous développons ce type de projets, nous devons vraiment être sur la même longueur d’onde que toute l’équipe, y compris la direction de l’équipe. Nous travaillions ensemble et, à un moment donné, nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas sur la même longueur d’onde sur certains sujets. Si l’on n’est pas alignés à 100 %, nous avons tous suffisamment d’expérience pour savoir qu’il est inutile de continuer ensemble et que chacun doit suivre sa propre voie » , explique Bruno Famin, avant d'en rajouter une couche.

« Je n’ai jamais perdu confiance en Otmar »