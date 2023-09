F1 : Hamilton sort du silence, Mercedes va adorer

Benjamin Labrousse

Auteur d’un week-end inquiétant la semaine dernière aux Pays-Bas, Mercedes espère se relancer dès ce samedi lors du Grand Prix d’Italie. Alors que les deux premières séances d’essais libres ont eu lieu ce vendredi à Monza, Lewis Hamilton et George Russell n’ont pas forcément brillé. 8ème en EL1 puis 17ème en EL2, « King Lewis » se veut tout de même très enthousiaste pour la suite du week-end italien des Flèches d’Argent.

Lewis Hamilton connaît bien l’Autodrome de Monza. Aux côtés de Michael Schumacher, le Britannique est le pilote le plus titré au Grand Prix d’Italie avec cinq victoires. Alors que Max Verstappen semble favori pour cette édition 2023, « King Lewis » a livré ses premiers ressentis après les essais libres, tout comme le directeur de la performance de Mercedes Andrew Shovlin.

F1 : Hamilton prolonge, Mercedes jubile https://t.co/6hdPkd3OGH pic.twitter.com/MISIqWwuVg — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

«Cela a été une journée compliquée»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Andrew Shovlin déclare : « Cela a été une journée compliquée, en partie à cause des drapeaux rouges, mais aussi parce que la voiture n’est pas dans une bonne position pour le moment. Cela signifie que nous avons un peu de travail à faire pendant la nuit pour trouver les bons réglages pour le reste du week-end. Le tour rapide et le long relais nécessitent tous deux du travail si nous voulons être compétitifs. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire, nous devons juste nous mettre au travail et améliorer la voiture » .

«Je sais que l’équipe fera un excellent travail d’ici demain»