F1 : Red Bull confirme le départ d'un pilote ?

Jean de Teyssière

Chez Red Bull, Max Verstappen marche sur l'eau en étant largement leader du classement des pilotes. Pour Sergio Pérez, c'est un peu plus compliqué. Le pilote mexicain avait réussi à se battre avec son coéquipier lors des quatre premiers Grands Prix avant de s'effacer et d'avoir déjà 138 points de retard. Au point qu'Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull, avait déjà exprimé par le passé que la place du Mexicain était en danger au vu de ses prestations. Et il a réitéré ses propos.

Il y a quelques semaines, Red Bull, par la voix de son dirigeant, Helmut Marko, affirmait que : « Perez doit être performant. C’est clair et net. Le plan A c’est que nous voulons également faire l’année prochaine avec Perez, mais il doit performer pour cela. C’est la situation, Perez doit performer. Cela signifie qu’il doit améliorer ses qualifications, qu’il doit finir 2e de ce championnat. C’est clair pour lui. »

« Mais avoir un contrat ce n’est pas une garantie d’emploi »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Helmut Marko a de nouveau été invité à répondre à la question de l'avenir de Sergio Pérez, lié avec Red Bull jusqu'en 2024 : « Malheureusement non. Checo pilote très bien par moments, mais il ne parvient pas toujours à tirer le meilleur parti de la voiture sans commettre d’erreurs. Il a un contrat jusqu’en 2024. Mais avoir un contrat ce n’est pas une garantie d’emploi. Est-ce qu’une garantie d’emploi existe en Formule 1 ? C’est en tout cas au mieux une garantie contractuelle. »

