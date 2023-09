F1 - Ferrari : Charles Leclerc a brisé la malédiction

Arnaud De Kanel

L'histoire d'amour entre Charles Leclerc et le public a commencé ce jour-là. A Monza, en 2019, le Monégasque avait triomphé au volant de sa Ferrari, mettant ainsi fin à une disette de 9 ans de La Scuderia sur ses terres. Le tout devant une armée de Tifosi totalement comblée.

Ce dimanche, Carlos Sainz et Charles Leclerc veulent rééditer un exploit, celui du Monégasque en 2019. Ce 8 septembre 2019, Leclerc venait en effet de remporter la deuxième victoire de sa carrière, la plus belle de toutes puisque c'était à Monza au volant d'une Ferrari. La conclusion d'un week-end de course parfait pour lui.

La pole et la victoire neuf ans après

Ferrari n'est plus l'écurie dominatrice d'antan. Gagner est devenu très rare pour La Scuderia avec l'émergence de Mercedes et de Red Bull, encore plus dur à Monza, le rendez-vous immanquable pour elle. Mais en 2019, l'espoir était revenu puisque Charles Leclerc avait signé la pole position la veille de la course. Les Tifosi pouvaient enfin y croire. Le dimanche, au terme d'une course maitrisée qu'il avait mené pendant 45 des 53 tours, Charles Leclerc l'avait emporté devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Une victoire qui avait tout d'un exploit tant Ferrari était comme maudite à Monza. En effet, il fallait remonter à 2010 avec Fernando Alonso pour voir une victoire d'une monoplace rouge sur ses terres. Une éternité pour les Tifosi .

