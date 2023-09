F1 : Ferrari veut faire tomber Verstappen

Arnaud De Kanel

Max Verstappen s'est fait chahuter ce samedi à Monza. Porté par une horde de Tifosi, Carlos Sainz a crée la sensation en réalisant la pole position. Après 9 victoires consécutives, le double champion du monde en titre pourrait bien voir son incroyable série s'arrêter dimanche en Italie. Il partira entre les deux Ferrari.

« J’ai la chair de poule depuis que j’ai franchi la ligne, tout le tour lent, j’ai vu ça depuis la voiture, et c’est incroyable. Mais tout le week-end ça l’a été, en arrivant sur le circuit, on a eu un soutien incroyable tout le long. La victoire, c’est l’objectif numéro 1, je donnerai tout demain, je vais tenter de prendre un bon départ et de faire un bon premier relais. Normalement, ils sont plus rapides (Red Bull) dans les longs relais mais je vais tout donner », confiait Carlos Sainz après la séance de qualifications. L'Espagnol a de quoi jubiler car c'est lui qui partira en pole ce dimanche devant les Tifosi .

F1 : Ferrari triomphe et dévoile son plan face à Verstappen https://t.co/L2gFQ4DjuJ pic.twitter.com/ueHxzShJJt — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Verstappen stoppé par Ferrari ?

C'est la surprise du chef. En feu ce samedi, Ferrari a offert un magnifique spectacle à ses Tifosi dans une saison si compliquée pour La Scuderia . L'éclaircie est donc venue de Carlos Sainz, plus rapide que Max Verstappen. L'Espagnol est dans les meilleures dispositions pour faire tomber son homologue néerlandais qui n'a plus été battu depuis 9 Grands Prix consécutifs. La seconde Ferrari, celle de Charles Leclerc, partira juste derrière Verstappen, en troisième position. Le Néerlandais est en danger.

La grille à Monza

1 - Carlos Sainz (Ferrari)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Charles Leclerc (Ferrari)

4 - George Russell (Mercedes)

5 - Sergio Perez (Red Bull)

6 - Alex Albon (Williams)

7 - Oscar Piastri (McLaren)

8 - Lewis Hamilton (Mercedes)

9 - Lando Norris (McLaren)

10 - Fernando Alonso (Aston Martin)

11 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12 - Liam Lawson (AlphaTauri)

13 - Nico Hülkenberg (Haas)

14 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15 - Logan Sargeant (Williams)

16 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17 - Pierre Gasly (Alpine)

18 - Esteban Ocon (Alpine)

19 - Kevin Magnussen (Haas)

20 - Lance Stroll (Aston Martin)