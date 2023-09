F1 : Ferrari triomphe et dévoile son plan face à Verstappen

Benjamin Labrousse

C’est une petite sensation que vient de se produire à Monza où Carlos Sainz (Ferrari) a obtenu la pole position du Grand Prix d’Italie devant Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari). Si le pilote néerlandais reste l’inévitable favori pour la course de dimanche, Sainz a dévoilé sa stratégie pour tenter de défier le double champion du monde en titre.

Inarrêtable cette saison, Max Verstappen assoit sa domination sur les autres pilotes. Victorieux à 11 reprises cette saison dont 9 victoires ont été réalisé de manière consécutive, le pilote néerlandais sait aussi bien gagner lorsqu’il obtient la pole position la veille que lorsqu’il s’élance depuis plus loin sur la grille. Ce dimanche à Monza, Max Verstappen partira donc deuxième derrière Carlos Sainz, et juste devant l’autre pilote de chez Ferrari Charles Leclerc.

«Ce fut une séance très intense»

Auteur de sa première pole position cette saison, qui plus est à domicile, Carlos Sainz s’est exprimé à ce sujet. « Ce fut une séance très intense. Nous étions tous les trois à la limite et j’ai attaqué fort dans le dernier tour, surtout dans la chicane Ascari et puis la Parabolica. Le tour d’honneur a été incroyable, décrivait-il. Je pouvais voir la foule et entendre les tifosi laisser éclater leur joie. Partout depuis jeudi, à Milan puis à l’hôtel et en arrivant au circuit, leurs encouragements sont très précieux » , déclare de pilote de Ferrari dans des propos relayés par l’Auto Journal .

«Réussir un bon premier relais pour inquiéter Max»