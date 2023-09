F1 : Hamilton prolonge, Red Bull jubile

Jean de Teyssière

Cette semaine, les fans de Mercedes et Lewis Hamilton ont reçu une bonne nouvelle : le pilote britannique de 38 ans a prolongé son contrat avec l'écurie allemande jusqu'en 2025. Une prolongation qui a pris du temps et qui avait permis aux rumeurs les plus folles de faire leur apparition, comme un départ chez Ferrari. Finalement il n'en est rien, et Red Bull s'est même réjoui de cette nouvelle.

Le Grand Prix d'Italie qui se déroule ce dimanche sera abordé de manière plus sereine pour Lewis Hamilton et Mercedes, qui ont enfin officialisé la prolongation du septuple champion du monde britannique. Le Britannique tentera d'embêter le pilote Red Bull Max Verstappen sur un circuit qu'il connaît bien, puisqu'il l'a déjà remporté cinq fois.

« C'est toujours formidable de courir contre Hamilton »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner a été interrogé sur la récente prolongation de Lewis Hamilton : « Je pense que c’est toujours formidable de courir contre lui et oui, il est évidemment en forme et motivé. Je pense que Fernando [Alonso] place la barre très haut en ce qui concerne la limite d’âge en Formule 1. Et cela montre que l’âge n’est pas une barrière si vous avez la motivation, l’engagement et la passion pour le faire. »

F1 : Hamilton sort du silence, Mercedes va adorer https://t.co/fX98PMuJBU pic.twitter.com/z2Gm2e30L6 — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

«C'est une bonne nouvelle pour le sport »