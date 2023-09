F1 : Ferrari jubile, Leclerc annonce du lourd

Benjamin Labrousse

À domicile, Ferrari s’est distingué ce samedi en obtenant la pole position du Grand Prix d’Italie par l’intermédiaire de Carlos Sainz. L’Espagnol partira devant Max Verstappen (Red Bull), qui sera suivi de Charles Leclerc. Très heureux pour son partenaire, le Monégasque a clairement affiché ses ambitions au sortir des qualifications à Monza.

Et de quatre. Désormais âgé de 29 ans, Carlos Sainz a signé la quatrième pole position de sa carrière ce samedi après-midi à Monza. L’Espagnol permet ainsi à Ferrari de briller devant les nombreux tifosi présents au niveau du mythique autodrome italien, mais également à la Scuderia de conserver sa pole position lors du Grand Prix d’Italie. Après Charles Leclerc en 2022, Ferrari obtient donc une nouvelle première place sur la grille avec Carlos Sainz.

«Demain, je vais tout donner pour conserver cette première place»

Forcément très ému par sa performance, Carlos Sainz a tout de suite révélé son objectif pour la course de dimanche. « C'est l'objectif numéro un. Demain, je vais tout donner pour conserver cette première place. Un bon départ, un bon premier relais et nous verrons si nous pouvons nous battre avec Max ; normalement, dans les longs relais, il est plus rapide, mais je vais tout donner » .

«La pole de Carlos est méritée»