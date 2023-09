F1 - GP d’Italie : Mercedes dévoile le grand adversaire d’Hamilton

Benjamin Labrousse

Ce samedi, Mercedes a réalisé une séance de qualifications correcte avec la 4ème position pour George Russell ainsi que la 8ème place sur la grille de Lewis Hamilton. Alors que ses deux pilotes seront vraisemblablement intercalés pendant la course, le directeur des Flèches d’Argent Toto Wolff se montre très méfiant envers Alex Albon (Williams).

Décidément, Lewis Hamilton a du mal en qualifications ces derniers temps. Après sa pole position obtenue en Hongrie, le pilote britannique de 38 ans a eu du mal à enchaîner lors des qualifications, bien que son rythme en course semble toujours légèrement supérieur à celui de son coéquipier George Russell.

«Lewis a eu plus de mal à gagner en confiance»

Dans des propos relayés par F1Only , le directeur de Mercedes Toto Wolff a analysé la performance des siens ce samedi à Monza. « Ce fut une séance solide pour nous, mais encore une fois, un résultat mitigé en qualifications – moins de deux dixièmes entre nos pilotes, mais cela signifie quatre positions dans un peloton si serré. George (Russell ndlr) a fait un bon travail pour accéder à la deuxième rangée ; Lewis a eu plus de mal à gagner en confiance dans la voiture et il a eu du mal à obtenir de l’adhérence à l’arrière tout au long des séances » .

«Cela risque d’être un après-midi plus compliqué pour nous»