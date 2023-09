F1 : Red Bull en rêve, il lâche sa réponse à Verstappen

Pierrick Levallet

Alors que Max Verstappen brille chez Red Bull, Sergio Pérez ne fait pas l'unanimité au sein de l'écurie autrichienne. Les dirigeants de l'équipe commenceraient d'ailleurs à lui chercher un remplacer. Helmut Marko estime que Lando Norris serait un renfort de taille. Et le pilote de McLaren ne dit pas non à l'idée d'évoluer aux côtés de Max Verstappen.

Si Max Verstappen est indiscutable chez Red Bull au vu de ses performances, Sergio Pérez ne fait pas vraiment l’unanimité. Le Mexicain a déjà montré quelques failles cette saison, qui ont notamment permis au Néerlandais de prendre le large au classement des pilotes. De ce fait, Red Bull commencerait déjà à envisager de remplacer l’ancien de Racing Point. Et les dirigeants de l’écurie autrichienne aurait déjà un nom en tête.

F1 : Verstappen répond sèchement au patron de Mercedes https://t.co/GYV5k6hK1x pic.twitter.com/gmuvFMChIy — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

«Lando Norris nous conviendrait très bien»

« Pérez n’est pas constant. Il n’est pas toujours concentré. Mais il a un contrat jusqu’en 2024 et Lando Norris a un contrat jusqu’en 2025. C’est dommage que ce soit pour si longtemps, parce qu’il serait l’un des candidats. Nous avions déjà conclu un accord avec Norris pour Toro Rosso à l’époque, jusqu’à ce que son manager se rende compte qu’il y avait une option dans le contrat avec McLaren. Mais en termes de jeunesse et de vitesse, il nous conviendrait très bien » a ainsi confié Helmut Marko récemment.

«Arriver chez Red Bull ? J’y serais ouvert à l’avenir»