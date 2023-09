F1 : Verstappen marque l'histoire, Mercedes lâche une punchline

Jean de Teyssière

Ce dimanche avait lieu le Grand Prix d'Italie, le quatorzième de la saison et il a été le théâtre d'un record retentissant battu par Max Verstappen ; puisque le Néerlandais a remporté son dixième Grand Prix d'affilée. Du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. À l'arrivée, les dirigeants de Red Bull étaient extatiques, tandis que chez Mercedes, Toto Wolff a usé de sarcasme pour évoquer ce record.

A l'arrivée du Grand Prix, Christian Horner, le patron de Red Bull, était très heureux de la victoire et du record battu par son pilote Max Verstappen : « Cela donne à Max dix victoires d’affilée, ce qui est un moment incroyable. C’est un effort énorme de la part de chaque département. Cette victoire est due à tout le monde dans l’équipe Red Bull qui a fait un travail incroyable. » De son côté, Max Verstappen n'y croit pas : « Jamais je n'aurais cru que cela soit possible mais on a dû travailler pour cela aujourd’hui, et ça a rendu la course encore plus amusante. »

« Bravo à Max pour ses dix victoires consécutives »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a évoqué la victoire de Max Verstappen, qui a remporté son dixième Grand Prix de suite ; battant le record de Sebastian Vettel, qui en avait gagné neuf en 2013 : « Bravo à Max pour ses dix victoires consécutives. Notre situation était un peu différente parce que nous avions deux gars qui se battaient au sein de l’équipe. »

«Ces chiffres, c’est pour Wikipédia»