F1 : Verstappen répond sèchement au patron de Mercedes

Arnaud De Kanel

La guerre fait rage entre Red Bull et Mercedes. L'écurie allemande, par le biais de son patron Toto Wolff, essaye de destabiliser sa rivale en sous-entendant que Max Verstappen serait plus avantagé que son coéquipier Sergio Perez. Le double champion du monde en titre dément fermement ces accusations et il l'a fait savoir en s'emportant légèrement.

Max Verstappen domine outrageusement cette saison de Formule 1 et cela fait forcément des envieux. A commencer par Toto Wolff, le patron de Mercedes, qui estime que Red Bull avantage plus Verstappen que Perez notamment après le gigantesque écart entre les deux à Zandvoort. La sortie de Wolff a fortement déplu à Max Verstappen.

F1 : Hamilton fait son mea culpa, Mercedes valide https://t.co/jO1ttxehj0 pic.twitter.com/qtSlWP5V8W — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Des commentaires à la c** !»

Le Néerlandais n'a pas sa langue dans sa poche et il l'a encore démontré en répondant à Toto Wolff. « Des commentaires à la c** ! Cela ne se passe pas comme ça. Je me contente de piloter la voiture le plus rapidement possible. Je ne suis pas là pour dire aux gars de me donner plus parce que c’est comme ça que je l’aime. Je me contente de dire ’concevez-moi la voiture la plus rapide et je conduirai en fonction de cela' », a lâché Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Néerlandais ne fait que s'adapter à sa monoplace selon ses dires.

«Mon style de pilotage n’a rien de particulier»