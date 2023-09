F1 : Accrochage chez Mercedes, Hamilton fait son mea culpa

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Italie a été le théâtre du record impressionnant de Max Verstappen, victorieux pour la dixième fois consécutive. Mais il a aussi été l'objet de dépassement rugueux, comme celui entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Oscar Piastri (McLaren), qui a donné lieu à un accrochage. Interrogé, Lewis Hamilton a fait son mea culpa.

À Monza, le roi s'appelle encore Max Verstappen. Victorieux pour la deuxième fois consécutive en Italie, le Néerlandais a aussi remporté son dixième Grand Prix de suite. Un record dans l'histoire de son sport. Derrière lui, de belles batailles ont eu lieu, dont celle entre Lewis Hamilton et Oscar Piastri.

« J’ai apprécié la bataille que j’ai eue à la fin »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton est revenu sur sa course : « Je dirais que chaque position que nous obtenons dans ces courses semble être incroyablement difficile à prendre et c’est vraiment quelque chose pour lequel nous nous sommes battus. C’était bien d’être décalé en stratégie mais c’était difficile au début. J’ai apprécié la bataille que j’ai eue à la fin . »

F1 : Verstappen marque l'histoire, Red Bull n'en revient pas https://t.co/oshbYWpQHv pic.twitter.com/f4onT3EGzY — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

« C’était totalement de ma faute »