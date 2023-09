F1 : Ferrari prend un gros risque, Mercedes jubile

Hugo Chirossel

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont offert un sacré spectacle dimanche, lors du Grand Prix d’Italie. À domicile, les deux pilotes de Ferrari se sont battus jusqu’au bout pour obtenir la troisième place à Monza, derrière Max Verstappen et Sergio Pérez. Une bataille qui a visiblement beaucoup plu à Toto Wolff.

Le Grand Prix d’Italie était probablement une des courses les plus spectaculaires de la saison. Sur les terres de Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont bataillé jusqu’au bout pour essayer de terminer sur la troisième marche du podium, derrière les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez.

« J’ai vraiment apprécié les deux derniers tours et j’espère que les fans aussi »

« J’étais très détendu... non ! C’était un bon sentiment », a confié Frédéric Vasseur après la course. « Je leur ai dit de ne pas prendre de risque. La notion d’absence de risque est toujours relative, mais j’ai vraiment apprécié les deux derniers tours et j’espère que les fans aussi. Comme vous pouvez l’imaginer, nous aurons cette discussion après la course, mais peut-être pas ce soir. Demain, ils seront à l’usine. C’est sûr que c’est un sentiment un peu étrange, mais comme vous le savez, j’aime laisser les pilotes se battre . »

« Je pense que c’est super, un super spectacle pour les tifosi »