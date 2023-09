F1 : Ferrari a évité la catastrophe de justesse, il jubile

Jean de Teyssière

Max Verstappen a encore passé la ligne d'arrivée le premier, et ce, pour la dixième fois consécutive. Ce qui constitue un record en Formule 1. Pourtant, Carlos Sainz avait très bien débuté son week-end, en remportant la pole position. 15 tours plus tard, il a été dépassé par Max Verstappen, puis quelques minutes après par Sergio Pérez. Au final, Ferrari termine troisième et quatrième. Malgré une fin de course tendue entre Sainz et Leclerc, Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, était très satisfait de l'issue de ce Grand Prix d'Italie.

Le Grand Prix d'Italie qui s'est disputé dimanche a sacré Max Verstappen pour la douzième fois cette saison en quatorze courses. Le Néerlandais est plus que jamais lancé vers un troisième titre consécutif de champion du monde et a résisté à la furia des tifosi italiens de Monza. Ferrari a d'ailleurs réalisé une belle course, et Frédéric Vasseur s'en contentait.

« C’est un très bon week-end, on était dans le rythme tout le week-end »

Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, était très satisfait de ce Grand Prix d'Italie disputé à domicile, comme il l'explique dans des propos relayés par nextgen-auto.com : « C’est un très bon week-end, on était dans le rythme tout le week-end, on a fait la pole, on s’est battu avec Red Bull toute la course, et avoir une voiture sur le podium et l’autre quatrième est un super résultat. Je suis heureux pour l’équipe et encore plus pour les tifosi. Nous n’étions pas si loin de pouvoir garder Checo [Pérez] derrière à un moment mais c’est comme ça. La prochaine étape pour nous est d’être performants sur les circuits à fort appui, mais nous devons prendre Monza comme un bon progrès. »

