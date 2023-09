F1 : Hamilton fait son mea culpa, Mercedes valide

Hugo Chirossel

Le spectacle était au rendez-vous le week-end dernier lors du Grand Prix d’Italie. De nombreuses batailles ont eu lieu à Monza, notamment entre Oscar Piastri et Lewis Hamilton. Les deux hommes se sont d’ailleurs accrochés et le Britannique n’a pas tardé à s’excuser et à reconnaître son erreur, ce qu’a salué Toto Wolff.

« C’était un peu dommage et j’ai mal évalué l’écart que j’avais avec Oscar juste à la fin. C’était totalement de ma faute, je suis allé lui présenter mes excuses juste après et nous passons à autre chose . » À l’issue du Grand Prix d’Italie, Lewis Hamilton a rapidement reconnu son erreur concernant de son accrochage avec Oscar Piastri. Alors qu’il tentait de le dépasser, le septuple champion du monde s’est un peu trop rabattu sur la droite et est entré en contact avec l’Australien.

« Ces choses arrivent, c’est une course difficile »

« Oui, c’était de la faute de Lewis avec Oscar », a avoué Toto Wolff, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Je pense qu’une pénalité de cinq secondes pour cela, c’est ce qui est prévu dans le catalogue de la FIA. Ces choses arrivent, c’est une course difficile. Il faut dépasser ici et nous avons vu quelques actions très chaudes. C’est justifié . »

« C’est ce genre d’esprit sportif qu’il faut admirer chez lui »