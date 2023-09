F1 : Le remplaçant de Gasly se fait virer, Mercedes tacle Red Bull

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'intersaison chez AlphaTauri pour pallier au départ de Pierre Gasly, Nyck de Vries n'a pas fait long feu. Red Bull, qui gère l'écurie italienne, a en effet décidé de s'en séparer suite à ses mauvais résultats. Une manière de faire qui ne plait guère à George Russell, le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.

La vie est dure pour AlphaTauri sans Pierre Gasly. Le pilote tricolore défend les couleurs d'Alpine désormais et son ancienne écurie a bien du mal à le faire oublier. Nyck de Vries avait pour mission de le faire mais il a échoué. Viré après le GP de Silverstone, le Néerlandais n'aura pas eu véritablement le temps pur faire ses preuves. Son licenciement a été vivement critiqué par George Russell.

«Ils ne l’ont pas aidé à prendre confiance»

Le Britannique connait bien Nyck de Vries puisqu'avant de rejoindre AlphaTauri, le Néerlandais était troisième pilote chez Mercedes. George Russell a donc volé au secours de son ami en fustigeant les méthodes de Red Bull. « Je ne m’attends pas à voir ce qu’ils ont fait dans une autre équipe. Évidemment, nous savons comment Red Bull fonctionne et vous devez respecter leur façon de faire les choses. Je n’ai pas suivi Nyck de près pendant son séjour chez AlphaTauri, mais j’ai lu les choses qu’Helmut a dit dans les médias. Et c’est difficile si vous manquez de la confiance de vos supérieurs. Bien sûr, ils ne l’ont pas aidé à prendre confiance en début de saison en disant qu’il allait être le leader de l’équipe car il est un rookie », a confié le pilote Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Il n’a pas eu l’opportunité qu’il méritait»