F1 : Cette sortie d'Alonso ne va pas plaire à Aston Martin

Jean de Teyssière

Habitué aux podiums cette saison, Fernando Alonso a eu beaucoup de mal à exister lors du Grand Prix d'Italie. Sur le circuit de Monza, le pilote espagnol d'Aston Martin a passé la ligne d'arrivée à la neuvième position, empochant deux petits points. Au sortir de ce quatorzième Grand Prix de la saison, le double champion du monde a fait un terrible constat concernant sa monoplace.

Le Grand Prix d'Italie a été historique car Max Verstappen a remporté son dixième Grand Prix consécutif, du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Habitué à être premier, il peut voir que celui qui l'accompagnait souvent sur les podiums en début de saison, le pilote Aston Martin Fernando Alonso, a eu du mal ce dimanche, finissant à la 9ème place.

« La course la plus difficile et la plus physique que nous ayons connue jusqu’ici »

Fernando Alonso a terminé neuvième du Grand Prix d'Italie et dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , il a fait un constat implacable : « Ça a été la course la plus difficile et la plus physique que nous ayons connue jusqu’ici. La voiture était très difficile à piloter. Pour dire, c’était plus stressant aujourd’hui qu’à Zandvoort sous la pluie la semaine dernière. Et lorsqu’une épreuve est aussi compliquée, il faut tenter de limiter la casse en marquant des points et c’est ce que nous avons fait avec la neuvième place. Nous perdons du terrain sur Lewis Hamilton au championnat pilotes et perdons une place chez les constructeurs, mais c’est comme ça, nous n’avions aucun rythme. »

« Nous sommes dans la position que nous méritons »