F1 - GP d’Italie : Alonso s’attend à un choc

Benjamin Labrousse

2ème le week-end dernier lors du Grand Prix des Pays-Bas, Fernando Alonso pourrait connaître une course plus compliquée ce dimanche à Monza après avoir obtenu seulement la 10ème position à l’issue des qualifications de samedi. Au sortir de cette séance, l’Espagnol a affirmé que la course de dimanche allait être très serrée.

Désormais âgé de 42 ans, Fernando Alonso reste l’un des meilleurs pilotes du circuit. A Zandvoort, le pilote Aston Martin avait terminé deuxième et confirmait qu’il fallait compter sur lui pour cette deuxième partie de saison. Mais ce samedi, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Alonso, seulement 10ème des qualifications.

«Ce n’est pas notre meilleur week-end en termes de performance»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Fernando Alonso estime que la course sera difficile à Monza : « C’était serré mais on termine où on pensait dans les estimations, c’était notre objectif. Ce n’est pas notre meilleur week-end en termes de performance, ce n’est pas un circuit qui met en valeur notre voiture mais on verra demain ce que l’on peut faire. Je l’espère, ce sera serré de nouveau. Il y a beaucoup de voitures en deux ou trois dixièmes, donc je m’attends à un train de voitures, et l’on devra viser nos objectifs. Marquer des points sera la priorité, au championnat pilotes, Hamilton part juste devant moi, huitième, donc je vais me concentrer dessus » .

Lance Stroll a vécu un samedi cauchemardesque