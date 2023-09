F1 : Max Verstappen les écœure tous

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison éblouissante, Max Verstappen fonce vers un troisième titre de champion du monde consécutif. L'année 2023 restera également comme celle de tous les records pour le Néerlandais qui vient de remporter une dixième victoire de suite, effaçant ainsi Sebastian Vettel dont le compteur s'était arrêter à neuf en 2013.

Pour le suspens, cette saison 2023 ne restera pas dans les annales de la Formule 1. Mais après nous avoir offert l'une des plus belles batailles de l'histoire de ce sport en 2021 face à Lewis Hamilton, Max Verstappen est pardonné. Le Néerlandais fait effectivement cavalier seul cette année et ne laisse que des miettes à ses adversaires. Le pilote Red Bull a effectivement remporté 12 des 14 courses disputées cette saison. Seul Sergio Pérez, en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan a réussi à priver de victoire son coéquipier. Mais cette époque semble déjà très lointaine puisque Max Verstappen ne laisse désormais plus rien à la concurrence.

Verstappen bat un record mythique et fonce sur Prost

En s'imposant à Monza dimanche, Max Verstappen a effectivement enchaîné une dixième victoire de suite, battant ainsi le record de Sebastian Vettel, dont le compteur était resté bloqué à neuf en 2013, saison que l'Allemand avait survolée, déjà au volant d'une Red Bull. Et il est fort probable que le double champion du monde en titre améliore son propre record dans les semaines à venir tant sa domination est sans partage cette saison. D'ailleurs, il est bien parti pour battre un record qu'il détient depuis la saison dernière, à savoir celui du nombre de victoires sur une saison. En 2022, il s'était imposé à 15 reprises, il en est déjà à 12 en 2023... et il reste huit courses à disputer. Avec l'ajout incessant de Grands Prix au calendrier, ce record n'a pas beaucoup de valeur par rapport aux saisons précédentes, néanmoins, si l'on prend en compte le ratio de victoires, cela devient très impressionnant. Après 14 courses, Verstappen présente un ration de 85,71% ce qui le place devant des légendes telles que Alberto Ascari (6/8 en 1952 avec un ratio de 75% de victoires) ou encore Michael Schumacher (13/18 en 2004 pour un ratio de 72,2%). Et s'il poursuit sur sa lancée, le Néerlandais pourrait également aller chercher une autre légende. En effet, Max Verstappen possède désormais 47 victoires au total, soit seulement quatre de moins qu'Alain Prost (51). D'ici la fin de la saison, il pourrait même s'installer sur le podium des pilotes qui ont gagné le plus de courses puisque Sebastian Vettel occupe la troisième place avec 53 succès. Michael Schumacher (91) et Lewis Hamilton (103) sont en revanche hors d'atteinte... pour l'instant.

«Jamais je n'aurais cru que cela soit possible»