F1 : Mercedes se paye Verstappen, Red Bull riposte

Pierrick Levallet

Victorieux du Grand Prix de Monza ce dimanche, Max Verstappen a réalisé un exploit historique. Avec son dixième succès consécutif de la saison, le Néerlandais a battu un record détenu par Sebastian Vettel. Mercedes s'est néanmoins payé la tête du pilote de Red Bull après sa belle performance. L'écurie autrichienne a alors riposté aussitôt.

Ce dimanche, Max Verstappen est entré un peu plus dans l’histoire de la F1. Victorieux du Grand Prix de Monza, le pilote de Red Bull a signé son dixième succès consécutif cette saison et a détrôné Sebastian Vettel. Le Néerlandais a réalisé un exploit historique que personne n’avait réalisé avant lui. Mais chez Mercedes, on ne se soucie pas vraiment de la nouvelle performance de Max Verstappen.

F1 : Il promet du lourd pour Red Bull, Verstappen peut jubiler https://t.co/jDMUDoyfJj pic.twitter.com/TWDPm0Qs62 — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Ces chiffres, c’est pour Wikipédia»

« Je ne sais pas s’il se soucie des records. Ce n’est pas quelque chose d’important pour moi, ces chiffres, c’est pour Wikipédia et personne ne les lit de toute façon » a notamment lancé Toto Wolff, le patron de l’écurie allemande, récemment. La réponse de Red Bull ne s’est pas faite attendre, et elle est arrivée par l’intermédiaire de Christian Horner.

«Il faut reconnaître et applaudir ce que Max fait»