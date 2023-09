F1 : C’est officiel, Red Bull recrute un crack !

Arnaud De Kanel

Que ce soit dans le football ou en Formule 1, la branche sport de Red Bull s'est spécialisée dans le recrutement des talents à fort potentiel. L'écurie autrichienne a récidivé puisqu'elle vient de recruter Pepe Marti, un jeune pilote espagnol de 18 ans.

Red Bull est dans l'anticipation. Le puissant groupe autrichien aux moyens quasi illimités, est le nouvel eldorado des prospects promis à une grande carrière. Comme elle avait pu le faire avec Max Verstappen, qui avait débuté sa carrière en Formule 1 à 17 ans et 166 jours avec Toro Rosso, une écurie filiale du groupe, l'écurie autrichienne a cette fois-ci craqué sur un jeune espagnol de 18 ans. Favori pour le championnat de Formule 3 cette saison, Pepe Marti vient d'être recruté pour le programme junior de Red Bull.

«L’objectif est de passer en F2»

Le jeune pilote ne veut pas griller les étapes et veut s'aguerrir dès la saison prochaine dans l'antichambre de la F1, en F2. « Oui, évidemment pour moi, après ma deuxième saison en F3 qui se passe très bien pour nous, l’objectif est de passer en F2 l’année prochaine. C’est ce que j’aimerais faire, mais pour le moment je n’en sais rien », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pepe Marti est représenté par la société de management A14, une structure appartenant à un certain Fernando Alonso. Il compte d'ailleurs sur son ainé mais aussi sur Helmut Marko pour continuer sa progression.

«Un honneur de faire partie de l’académie Red Bull»