F1 : Les sacrifices qui ont tout changé pour Verstappen

Entre deux Grand Prix, Max Verstappen a pris le temps de parler de lui au sein du média RaceFans. Le pilote néerlandais est toujours large leader des championnats du monde de Formule 1 avec 138 points d'avance sur le deuxième du classement, Sergio Pérez. Et il a expliqué les sacrifices qu'il a dû faire dans sa jeunesse pour arriver à ce niveau-là.

Max Verstappen est déjà très proche de remporter un troisième titre de champion du monde consécutif. Le Néerlandais n'a plus que huit courses pour éteindre officiellement tout suspens. Prochaine étape : le Grand Prix de Singapour le week-end prochain, qui pourrait permettre au pilote Red Bull de remporter un onzième Grand Prix de suite. Et il a expliqué la marche à suivre pour atteindre son niveau.

Verstappen n'a pas eu de mal à renoncer à sa vie sociale

Max Verstappen a été interrogé par le média RaceFans, et il a révélé les sacrifices qu'il a fait lorsqu'il était adolescent pour arriver au sommet de son sport : « Je voulais être ici. Je voulais être en Formule 1. Les gens me demandaient toujours ’ça ne te manque pas de sortir avec tes amis ?’ Parce qu’évidemment, on ne peut pas le faire aussi souvent que les autres. Mais je répondais que ce n’était pas grave, parce que la plupart de mes amis faisaient de toute façon partie de la communauté des coureurs automobiles. Je savais pour quoi je travaillais et j’étais heureux de renoncer à cet aspect de ma vie parce que j’aimais ce que je faisais. Pour moi, il n’a donc pas été très difficile d’y renoncer. Les gens se plaignent toujours des pilotes, qu’ils manquent l’école parce qu’ils essaient de viser la F1 ou une autre course. Mais l’école, on peut toujours la terminer. Ce n’est pas quelque chose qui se présente une fois. L’opportunité d’accéder à la F1 ne se présente qu’une seule fois. »

« Il faut toujours en vouloir plus, ne jamais être satisfait et continuer à travailler »