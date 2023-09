F1 : «L’un des plus grands de tous les temps», il s’enflamme pour Verstappen

Arnaud De Kanel

Max Verstappen montre toute l'étendue de son talent encore cette saison. Le Néerlandais ne laisse rien à personne, lui qui reste sur une folle série de dix victoires consécutives. Adrian Newey est totalement impressionné et il n'a pas peur d'affirmer que le double champion du monde en titre fait déjà partie des plus grands de la discipline.

Vainqueur de douze des quatorze Grands Prix disputés depuis le début de la saison, Max Verstappen écrase la concurrence. Le pilote Red Bull est à un niveau exceptionnel et il devrait sans aucun doute remporter son troisième titre mondial à l'issue de la saison. Même sans cela, Adrian Newey estime qu'il a déjà sa place au panthéon de la F1.

«Max est clairement l'un des plus grands [pilotes] de tous les temps»

L'ingénieur britannique ne tarit pas d'éloges au sujet de Max Verstappen. « Max est clairement l'un des plus grands [pilotes] de tous les temps et il est au sommet de son art. Depuis qu'il a remporté le championnat 2021, je pense que cela lui a enlevé beaucoup de pression, et son pilotage s'en est trouvé grandement amélioré. Il est totalement en phase [avec la voiture]. Ce qui caractérise Max, comme tous les grands pilotes, c'est qu'on a l'impression qu'il pilote presque en mode automatique, ce qui lui laisse toute latitude pour penser à tout », a avoué Adrian Newey à Motorsport.com . Le Britannique a l'habitude de travailler pour des écuries dominatrices mais il reconnait que cette saison avec Red Bull est particulière.

«Ça n'a rien à voir»