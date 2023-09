F1 : L'Improbable surprise de Gasly et Ocon

Jean de Teyssière

Comme l'année dernière, le GP Explorer, évènement célébrant la course automobile organisée par le célèbre Youtubeur français Squeezie, est un franc succès. Cette deuxième édition, qui se déroulait également sur le mythique circuit Bugatti des 24h du Mans, a donné lieu à une belle surprise. En effet, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui coachaient deux écuries, sont apparus sur la piste au volant de deux Lotus (ancien nom d'Alpine) des années 2012 et 2013 ; ravissant les 60 000 spectateurs et le million de viewers devant leur écran.

Le GP Explorer réunissait encore cette année une incroyable brochette de stars du net et de la musique. De SCH à Mister V, en passant par Gotaga, de nombreux apprentis pilotes se sont affrontés le temps d'une journée sur la mythique piste des 24H du Mans. Le tenant du titre, Sylvain Lévy de la chaîne Vilebrequin, a laissé son trône à Delpielo, ou Pierre-Olivier Valette. Mais les spectateurs présents en masse dans les gradins ont aussi pu vivre un moment mythique grâce à deux pilotes de Formule 1 français.

Gasly et Ocon s'improvisent coach

Très engagés dans cette deuxième édition du GP Explorer, les pilotes Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ont profité de leur semaine de repos avant de disputer le Grand Prix de Singapour le week-end prochain pour jouer les coachs. Pierre Gasly coachait l'équipe Alpine constituée de Djilsi et Théodort, tandis qu'Esteban Ocon s'occupait de Manon Lanza et Depielo. Esteban Ocon a donc pu voir son protégé, Delpielo, remporter la seconde édition du GP Explorer.

F1 : Verstappen a déjà choisi le remplaçant de Perez https://t.co/z0nTZZvZV2 pic.twitter.com/NGOZiDjLIF — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

La Formule 1 à l'honneur