F1 : Perez peut stopper Verstappen

Arnaud De Kanel

Deux semaines après le Grand Prix d'Italie, le paddock pose ses quartiers loin de l'Europe. Plus aucune course ne sera disputée sur le Vieux Continent jusqu'à la fin de la saison à compter de ce week-end à Singapour. Dans les rues singapouriennes, Sergio Perez aura l'occasion de stopper la série de Max Verstappen.

La Formule 1 reprend ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Singapour. Largement en tête du championnat et invaincu depuis 10 Grands Prix, Max Verstappen fait office de favori mais Sergio Perez a les cartes en mains pour le faire tomber.

Perez plus à l'aise sur ce tracé

Tout d'abord, le Mexicain est le seul à pouvoir rivaliser à arme presque égale avec son coéquipier. Et à Singapour, il a une très belle occasion de signer son troisième succès de la saison. Le tracé urbain lui convient parfaitement, lui qui est surnommé le King Of Streets de part ses nombreuses victoires sur de tels circuits. Adepte de la vitesse, Max Verstappen n'est pas un grand fan de ces tracés et il n'a d'ailleurs jamais gagné à Singapour. « Singapour sera probablement le week-end le plus difficile parmi les courses à venir, car les enjeux sont plus importants sur un circuit de rue et le peloton est généralement très serré, sans parler de la chaleur et de l’humidité », confie le Néerlandais. Va-t-il rompre la malédiction ?

Pour suivre ce Grand Prix de Singapour, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 11h30 à 12h30 puis de 15h à 16h, avant de la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 11h30. Les choses sérieuses débuteront à 15h avec les qualifications, sur Canal+ . Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 14h sur la chaine cryptée. En course, les pilotes devront couvrir 306,143km, soit 62 tours de 4,940km dans les rues de Singapour et ses 19 virages.

Le programme complet à Singapour