F1 : Un nouveau coéquipier de légende pour Verstappen ? Red Bull répond

Arnaud De Kanel

Le débat fait rage en ce moment chez Red Bull. Pas totalement satisfaite des résultats de Sergio Perez, l'écurie autrichienne pourrait se séparer du pilote mexicain. Plusieurs noms sont sortis ces derniers jours mais s'il y a bien un pilote avec lequel Helmut Marko n'associerait pas Max Verstappen, c'est bien Sebastian Vettel, qui dit s'ennuyer à la retraite.

Les jours de Sergio Perez chez Red Bull sont comptés. Plombé par une rivalité qu'il a monté de toute pièce avec Max Verstappen, le Mexicain s'est effondré au fil de la saison et l'écurie autrichienne est mécontente de ses performances. Et alors qu'un improbable retour de Sebastian Vettel en Formule 1 est dans les tuyaux, certains observateurs estiment que l'Allemand pourrait succéder à Perez pour épauler Max Verstappen. Helmut Marko a donné sa réponse.

F1 : Ferrari hallucine face à Verstappen https://t.co/m7SiV8q4mV pic.twitter.com/UEANFcxWYi — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

«Ça aurait de la gueule»

L'Autrichien est contre une association entre Max Verstappen et Sebastian Vettel. « Mettre Seb à côté de Max ? Je ne voudrais pas faire ça même si ça aurait de la gueule. Nous avons également des contrats qui sont fixés pour un certain temps chez Red Bull jusqu’en 2024, mais si Sebastian veut faire un retour, il doit y aller. Le sport automobile, c’est bien plus que des moteurs à combustion et de l’essence. S’il sait comment contourner cela, pour l’image qu’il souhaite donner, pourquoi ne pourrait-il pas faire un retour en course ? Nous avons déjà Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. Et si Sebastian veut faire un retour, il voudra courir avec une équipe de haut niveau et gagner. Cela ne pourrait donc pas être chez nous », explique Helmut Marko dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour autant, il ne conforte pas totalement Sergio Perez à son poste.

«Ce n’est pas une garantie de baquet»