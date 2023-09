F1 : Verstappen, une victoire mémorable

Arnaud De Kanel

Comme pour Pierre Gasly et Alpine, le Grand Prix du Japon 2022 rappelle forcément des souvenirs à Max Verstappen. La saison passée, après une course assez chaotique, le Néerlandais l'avait emporté et il avait assuré son deuxième titre de champion du monde dans le même temps.

Max Verstappen est de retour sur terre. A la suite d'un week-end compliqué à Singapour, le Néerlandais est redescendu de son petit nuage duquel il survolait la concurrence depuis 10 Grands Prix. Mais ce week-end, il retrouve un circuit dont il se souviendra toute sa vie. En effet, Suzuka lui avait permis de remporter son deuxième titre mondial la saison passée.

Une victoire polémique

Aussi talentueux qu'il soit, Max Verstappen ne peut pas contrôler tous les éléments d'une course. La saison passée à Suzuka, il avait l'opportunité d'être sacré champion du monde, sous certaines conditions, pour la deuxième fois consécutive. Il n'avait pas raté l'occasion. Interrompu durant plusieurs heures, le GP du Japon avait couronné Max Verstappen alors que le drapeau à damier avait été agité un tour plus tôt que prévu sans que personne n'ait visiblement été mis au courant. Cela avait donc permis à Sergio Perez de ravir la deuxième place à Charles Leclerc qui avait écopé d'une pénalité. Le coup fatal pour le Monégasque qui venait donc officiellement de perdre toutes chances de remporter le titre. De l'autre côté, son rival Verstappen était aux anges.

«Quelque chose que je n’aurais même pas imaginé»