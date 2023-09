F1 : Verstappen veut récidiver

Arnaud De Kanel

Une semaine après un Grand Prix de Singapour passionnant, le paddock continue sa tournée asiatique. Après avoir vu sa sérié de dix victoires consécutives s'arrêter brusquement, Max Verstappen tentera de renouer avec la victoire, lui qui est le tenant du titre à Suzuka.

Touché mais pas coulé, Max Verstappen se rend à Suzuka pour y disputer ce Grand Prix du Japon. Une course qui lui réussi très bien puisque l'an passé, il l'avait remporté et cela lui avait permis d'être officiellement champion du monde. Au bon souvenir de 2022, le Néerlandais espère retrouver le chemin du succès.

Verstappen veut relancer une série

Le circuit de Suzuka convient parfaitement aux monoplaces Red Bull. A la différence de Singapour, il y aura de la place pour dépasser et Max Verstappen ne sera pas bloqué dans le trafic. Défait dans les rues singapouriennes après 10 victoires consécutives, le double champion du monde aura à coeur de remettre les pendules à l'heure. Il se méfie malgré tout de McLaren. « Quand vous regardez autour de vous, McLaren a fait de grands progrès. Ils sont normalement également assez bons à grande vitesse, on l’a vu à Silverstone. Ils ont encore fait évoluer leur voiture depuis donc ils peuvent être assez forts ici. C’est assez impressionnant de voir où ils ont commencé et où ils en sont maintenant. Sur un tour surtout, ils peuvent être très forts. Le rythme de course, on ne sait jamais. Mais bien sûr, sur un tour, je les vois vraiment très compétitifs », confie Max Verstappen à propos du GP du Japon. A suivre...

F1 : Leclerc attend du lourd et met la pression sur Ferrari https://t.co/WRan74IkYs pic.twitter.com/Fl51jIfQiK — le10sport (@le10sport) September 21, 2023



Pour suivre ce Grand Prix du Japon, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 04h30 à 05h30 puis de 8h à 9h, avant de la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 04h30. Les choses sérieuses débuteront à 8h avec les qualifications. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 7h sur la chaine cryptée. En course, les pilotes devront couvrir 307,471km, soit 53 tours de 5,807km sur le circuit de Suzuka et ses 18 virages.

Le programme complet à Suzuka