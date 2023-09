F1 : «Épouvantable», Verstappen se lâche après son calvaire

Benjamin Labrousse

Ce samedi, Max Verstappen a paru friable lors des qualifications du Grand Prix de Singapour. Le Néerlandais de Red Bull termine 11ème de cette séance, dans laquelle il aura été souvent mis en difficulté. Alors que l’écurie autrichienne a réalisé un sans-faute cette saison, Verstappen a affirmé avoir vécu un calvaire, et ne pas se sentir confiant pour la course ce dimanche.

Coup de tonnerre en Formule 1 ! Victorieux à 12 reprises, sur 14 Grand Prix disputés cette saison, Max Verstappen pourrait enfin vaciller ce dimanche à Singapour. Éliminé en Q2 lors des qualifications ce samedi, le double champion du monde en titre ne partira que 11ème sur la grille de départ, et il se veut très pessimiste quant à l’issue de ce Grand Prix…





« Je ne m'y attendais pas »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Max Verstappen a paru incrédule après les essais qualificatifs à Singapour. « Je savais que ça allait déjà être dur de la mettre en pole, mais ça, je ne m'y attendais pas. On a été en difficulté tout au long du week-end. Je crois que les EL3 ne se sont pas trop mal passés, mais ensuite on a essayé quelques trucs de plus sur la voiture pour les qualifications, et c'était trop : la voiture est redevenue inconduisible, avec un talonnage énorme dans les zones de freinage » .

« C'est une expérience épouvantable »