F1 : Quiz sur le Grand Prix de Singapour

La rédaction

Après le dernier Grand Prix de la saison en Italie, la Formule 1 prend la direction de l’Asie pour le Grand Prix de Singapour ce week-end. C’est sur le circuit urbain de Marina Bay que les pilotes ont donc rendez-vous. L’an dernier, c’est Sergio Pérez qui s’était imposé devant Charles Leclerc. L’occasion pour le pilote mexicain, déjà vainqueur des GP d’Azerbaïdjan et d’Arabie Saoudite cette saison, de venir bousculer un Max Verstappen qui semble intouchable.

Depuis son apparition en F1, le circuit de Singapour est la première course nocturne de l’histoire de la F1. Il s’agit d’un circuit très physique souvent associé à des conditions humides. Même si le tracé a été réduit et le nombre de virages diminués de 23 à 19, cela n’en reste pas moins une course rapide et éprouvante, surtout cette année avec la suppression d’une section qui avait tendance à ralentir la course.



Verstappen pour une 13e victoire ?