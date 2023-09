Il l’annonce, Verstappen et Red Bull plombent la F1

Pierrick Levallet

Dominant depuis le début de saison, Red Bull a laissé une victoire lui échapper ce dimanche. Carlos Sainz Jr a remporté son premier succès de la saison, alors que Max Verstappen a terminé cinquième. Deuxième à Singapour, Lando Norris estime d'ailleurs que ce n'est pas une bonne chose pour la F1 si la meilleure équipe domine chaque course.

Ce week-end, Red Bull a affiché une baisse de régime soudaine. L’écurie autrichienne et Max Verstappen semblaient impuissants face au rythme de McLaren et de Ferrari. C’est d’ailleurs Carlos Sainz Jr qui s’est imposé à Singapour ce dimanche, mettant un terme à la série de dix victoires consécutives du double champion du monde. Lando Norris (2e) a d’ailleurs validé le succès de son ancien coéquipier, expliquant que ce n’était pas une bonne chose pour la F1 si la meilleure équipe dominait toujours.

«J’aurais déjà gagné deux courses»

« Si Red Bull n’était pas là, j’aurais déjà gagné deux courses ! Alors oui, je pense qu’il y a toujours eu de grandes batailles. Je ne dirais pas qu’il n’y a que nous, je ne pense pas qu’Aston soit loin derrière et ils étaient, au début de la saison, très proches, mais ils ont chuté en performance. AlphaTauri était très rapide ce week-end, mais ils n’ont pas réussi à tout mettre ensemble quand il le fallait » a d’abord confié le pilote de McLaren dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Si on enlève Red Bull aujourd’hui...»