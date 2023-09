F1 : Catastrophe pour Verstappen, Red Bull sort du silence

Jean de Teyssière

Quel coup de tonnerre à Singapour ! Lors du quinzième Grand Prix de la saison, Max Verstappen n'a pas terminé à la première place, comme il l'avait fait lors des dix derniers Grands Prix ; et surtout, Red Bull n'a pas réussi à placer l'un de ses pilotes à la première place. Carlos Sainz, le pilote Ferrari, a mis fin à l'hégémonie de l'écurie autrichienne. Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, était malgré tout bon joueur à l'issue de ce Grand Prix.

Red Bull n'était donc pas invincible cette saison ! Max Verstappen, parti de la onzième place, a terminé cinquième et n'a pas réussi à remporter son onzième Grand Prix de suite. Sergio Pérez, lui, a terminé huitième. Carlos Sainz s'est adjugé sa deuxième victoire de sa carrière après Silverstone l'année dernière, et il confirme le regain de forme de Ferrari.

«Félicitations à Carlos et Ferrari, ils ont fait un super travail aujourd’hui»

Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, est revenu sur cette victoire de Ferrari dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Tout d’abord, félicitations à Carlos et Ferrari, ils ont fait un super travail aujourd’hui. Pour nous c’était une incroyable série et elle allait forcément s’arrêter. Signer 15 victoires de suite a été une performance incroyable pour toute l’équipe. C’était une course incroyable, la Safety Car n’aurait pas pu sortir à un pire moment pour nous, ça a tué nos chances de revenir vers les avant-postes. Le rythme de Max à la fin, la remontée de Checo, c’était une performance très solide. »

«On a suivi notre plan et nous avons été agressifs sur la stratégie»